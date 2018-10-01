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01 Жовтень 2018, Київ 15:51
Новини | Міжнародні

У Франції помер видатний шансоньє Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

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У віці 94 років у своєму маєтку на півдні Франції помер видатний шансоньє Шарль Азнавур, повідомляє AFP.

У свої 94 роки артист ставив запаморочливі рекорди, продовжуючи творчу діяльність. 20 жовтня він планував дати єдиний концерт у Києві.

У Франції його називали «людиною без віку», інший видатний француз Шарль де Голль свого часу зазначив, що цей артист «вміє хвилювати і тому підкорить світ».

Серед досягнень Шарля Азнавура – 500 нагород за «Золотий диск», понад 1400 пісень, близько 250 дуетів зі світовими зірками сцени (Елтон Джон, Френк Сінатра, Стінг, Пласідо Домінго, Андреа Бочеллі, Патрісія Каас та інші).

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