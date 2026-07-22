У Харкові війська РФ вдруге за день атакували АЗС, постраждала людина – ДСНС

У Харкові російські війська вдруге за день атакували FPV-дроном АЗС, постраждала 22-річна жінка, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, унаслідок атаки виникла пожежа – горіли ємність із газом та вантажний автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.



