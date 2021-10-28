У Харківській області стався вибух на АЗС – ДСНС

На автодорозі Київ – Харків – Довжанський 28 жовтня о 4:31 поблизу села Рай-Оленівка Холодногірського району Харківської області на автозаправній станції сталася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубічних метрів), унаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 квадратних метрів. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає», – вказано в повідомленні.

Рятувальники уточнюють, що жертв та постраждалих немає.