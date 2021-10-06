«Обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторилася» – держсекретар США до роковин трагедії Бабиного Яру

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру, в якій наголосив на важливості пам’ятати про трагедію, аби вона ніколи не повторилася.

«У ці роковини ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у Бабиному Яру, знову зобов’язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась, і обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася», – сказав Ентоні Блінкен.

У своєму виступі Ентоні Блінкен згадав про вітчима – єврея, який народився у Польщі і «втратив майже всіх, кого він любив, під час Голокосту, і пережив Освенцим та кілька інших нацистських концтаборів».

«Упродовж більшої частини останніх восьми десятиліть світ не пам’ятав, що сталося у Бабиному Яру. Так було зроблено навмисно... Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося. Протягом десятиліть совєцька історія оминала згадки про те, що 33 771 жертва тих перших двох днів – і ще десятки тисяч – були євреями. І що вони були вбиті тому, що були євреями», – сказав Держсекретар США.

Сьогодні у Києві на території національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» проходить церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Радіо Свобода проводить ефір на цю тему і періодично робить включення з місця події.

Під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.