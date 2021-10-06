80 років трагедії Бабиного Яру: трансляція жалобних заходів та коментарі істориків

6 жовтня у Києві відбудеться церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

У жалобних заходах на території національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Трансляція заходу наживо у програмі Свобода Live. Про минуле і сучасне Бабиного Яру у студії з експертами говоритиме журналістка Олена Ремовська.

Під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.