Верховний комісар ООН з прав людини каже, що не піде на новий термін

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка зазнала різкої критики за недавню поїздку до Китаю, каже, що не балотуватиметься на новий чотирирічний термін після того, як 31 серпня закінчиться її нинішній термін повноважень.

«Оскільки мій термін на посаді Верховного комісара добігає кінця, ювілейна 50-та сесія цієї Ради буде останньою, на якій я виступатиму», – сказала вона 13 червня перед Радою ООН з прав людини, що відкрила чотиритижневу сесію.

Інших деталей рішення Бачелет не озвучила.

Раніше цього місяця десятки правозахисних груп закликали Мішель Бачелет піти у відставку, заявивши, що вона «відбілила звірства Пекіна», коли поїхала з візитом до Китаю. Європарламент заявив, що Бачелет «не змогла чітко притягнути китайський уряд до відповідальності за порушення прав людини щодо уйгурів під час свого візиту».

За даними Держдепартаменту США, близько двох мільйонів уйгурів, казахів та представників інших корінних етнічних груп Сіньцзяна були ув’язнені в спецтаборах у цьому західному регіоні Китаю.

Китай заперечує насильне утримання людей там, втім свідки, яким вдалося покинути провінцію, кажуть, що тисячі людей проходять «політичну фільтрацію» у мережі закладів, які офіційно відомі як табори перевиховання.