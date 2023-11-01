В Узбекистані за пропаганду багатоженства ввели покарання у вигляді штрафу або 15 діб арешту

Президент Узбекистану Шавкат Мірзіяєв підписав зміни до законодавства країни, які, серед іншого, передбачають покарання за пропаганду багатоженства.

«Пропаганда співжиття з двома чи більше дружинами, поширення поглядів, ідей чи закликів щодо цього, а також заохочення такої поведінки передбачає накладення штрафу в розмірі від 15 до 30-кратного розміру базової розрахункової величини (у перерахунку з національної валюти від 400 до 800 дол США – ред.) або адміністративне позбавлення волі терміном до 15 діб», – повідомила пресслужба Міністерства юстиції Узбекистану.

Крім того, у відомстві заявили про покарання за пропаганду дискримінації за ознакою статі, в тому числі відкрите заперечення рівних прав жінок і чоловіків.

В Узбекистані за полігамію давно передбачена кримінальна відповідальність, втім це явище в країні досі присутнє. У серпні Верховний суд Узбекистану повідомляв, що у період 2018-2022 рік за статтею Кримінального кодексу про «Багатоженство» було засуджено 34 людини. У першому півріччі 2023 року засудили чотирьох осіб.