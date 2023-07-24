Біля Бахмута отримав поранення відеожурналіст AFP

Відеожурналіст AFP, 35-річний американець Ділан Коллінз був поранений унаслідок атаки безпілотника під час репортажу про роботу української артилерії поблизу Бахмута на сході України, повідомили репортери AFP, які стали свідками інциденту.

Як пише AFP у твіттері, він отримав численні осколкові поранення під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Його евакуювали до найближчої лікарні. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

За останніми даними моніторингу Інституту масової інформації, у липні через російську агресію поранення отримали п’ятеро медійників – як українських, так і іноземних.

Як повідомляє ІМІ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 24 липня внаслідок російської збройної агресії проти України загинули 65 медійників, 10 з них – під час виконання професійної журналістської діяльності.