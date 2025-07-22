Баку передав РФ докази тортур і вбивства братів Сафарових у Єкатеринбурзі – генпрокурор

Азербайджан передав російській стороні докази тортур та вбивства представників азербайджанської діаспори під час затримання в Єкатеринбурзі. Слідчий комітет Росії проводить окреме розслідування за цими фактами, повідомив 21 липня генеральний прокурор Азербайджану Кямран Алієв.

За його словами, в рамках кримінальної справи, яку порушили в Азербайджані після загибелі представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі, влада країни провела експертизи і підтвердила, що ці люди загинули «внаслідок тортур, побиття та тяжких тілесних ушкоджень». Баку передав зібрані докази Москві.

«Російська сторона повідомила, що Слідчий комітет проводить окреме розслідування фактів насильства. Ми сподіваємося, що порушена кримінальна справа щодо цього дасть результати», – додав генпрокурор (цитата за азербайджанським виданням Report).

Попри те, що Росія вважає загиблих своїми громадянами, Баку не визнає подвійного громадянства, тому вважає їх громадянами Азербайджану і веде розслідування, пояснив Алієв.

У Єкатеринбурзі 27 червня відбулися масові затримання вихідців із Азербайджану: близько 50 людей доставили до Слідчого комітету, щоб перевірити їх на причетність до вбивств та замахів, скоєних у 2001–2011 роках.

Двоє основних підозрюваних, брати Гусейн та Зіяддін Сафарови, загинули під час слідчих дій. За версією російського слідства, один із них помер від серцевої недостатності. Причини смерті другого встановлюються. Ще кількох затриманих, вихідців із Азербайджану з громадянством РФ, заарештували. У суді щонайменше один із них з’явився зі слідами побиття.

Тіла Сафарових перевезли до Азербайджану, де провели медичну експертизу. Вона встановила, згідно з заявами Баку, що причиною смерті братів став тяжкий посттравматичний шок, спричинений численними тілесними ушкодженнями.

Влада Азербайджану у відповідь на дії російських силовиків затримала понад 10 росіян у Баку (на показаному відео деякі з них мали сліди побиття), провела обшуки в редакції «Sputnik Азербайджан» і заарештувала двох співробітників редакції.