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14 Березень 2019, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Баку відкинув пропозицію Єревана про включення в переговори представників Нагірного Карабаху

Етнічні вірменські сили з початку 1990-х років контролюють Нагірний Карабах і прилеглі території Азербайджану

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Неприпустимою назвав президент Азербайджану Ільгам Алієв пропозицію Вірменії включити представників сепаратистського регіону Нагірного Карабаху в мирні переговори.

«Це спроба блокувати переговорний процес», – сказав Алієв на форумі в Баку, додавши, що Вірменія має вивести свої сили з регіону.

14 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ще раз наголосив, що включення посадовців з Нагірного Карабаху до процесу врегулювання залишається пріоритетом для Єревана.

Населений переважно вірменами Нагірний Карабах проголосив незалежність від Азербайджану під час війни 1988 – 1994 років, яка забрала близько 30 тисяч життів і змісила стати біженцями сотні тисяч людей.

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