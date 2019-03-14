Баку відкинув пропозицію Єревана про включення в переговори представників Нагірного Карабаху

Неприпустимою назвав президент Азербайджану Ільгам Алієв пропозицію Вірменії включити представників сепаратистського регіону Нагірного Карабаху в мирні переговори.

«Це спроба блокувати переговорний процес», – сказав Алієв на форумі в Баку, додавши, що Вірменія має вивести свої сили з регіону.

14 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ще раз наголосив, що включення посадовців з Нагірного Карабаху до процесу врегулювання залишається пріоритетом для Єревана.

Населений переважно вірменами Нагірний Карабах проголосив незалежність від Азербайджану під час війни 1988 – 1994 років, яка забрала близько 30 тисяч життів і змісила стати біженцями сотні тисяч людей.