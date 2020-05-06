Країни Балтії відкриють внутрішні кордони 15 травня

Країни Балтії домовилися про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня та вільне пересування жителів країн Балтії. Про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Відповідні домовленості були досягнуті під час наради Каріньша з колегами з Литви та Естонії.

Зазначається, що ті, хто прибуде з інших країн, будуть зобов’язані провести 14 днів у самоізоляції.

Країни Балтії оголосили карантин 16-17 березня.

Станом на 6 квітня у Литві зафіксовано 1 423 випадків інфікування коронавірусом (померли 48 людей, одужали 718); у Латвії – 896 (17 летальних, 464 одужали); у Естонії – 1 721 (55 летальних, 264 одужали).