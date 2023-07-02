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США: через стрілянину на вечірці в Балтиморі дві людини загинули, 28 поранених

Срілянина сталася в районі Brooklyn Homes у південній частині міста.

У неділю на вечірці в Балтиморі сталася стрілянина – загинуло двоє людей, поранені 28, повідомляє AP.

Троє поранених перебувають у важкому стані.

Виконувач обов’язки комісара поліції Балтимора Річард Ворлі повідомив журналістам, що стрілянина сталася в районі Brooklyn Homes у південній частині міста.

Поліція повідомила, що 18-річну жінку знайшли мертвою на місці події, а 20-річний чоловік незабаром помер в лікарні.

Відразу після стрілянини ніхто не був затриманий. Мер Брендон Скотт попросив усіх, хто володіє інформацією, допомогти слідчим знайти відповідальних за стрілянину. Влада заявила, що місце злочину було великим і що детективам знадобиться деякий час, щоб опрацювати його.

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