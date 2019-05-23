На каналі «Україна» відбудеться телепрем’єра фільму «Балух», знятого проектом Крим.Реалії

На телеканалі «Україна» 24 травня о 00:00 запланована прем’єра документального фільму, знятого проектом Радіо Свобода Крим.Реалії про українського активіста з Криму Володимира Балуха, який відбуває покарання в російській колонії за звинуваченнями в бійці і зберіганні боєприпасів.

Прем’єра документального фільму про Балуха відбулася 27 березня в Києві на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.

Знімальна група телепроекту Крим.Реалії вирушила в анексований Крим, щоб, попри переслідування і погрози, розповісти життєву історію Володимира Балуха: яким він був сином, чоловіком і батьком, що про нього знають у його рідному кримському селі?

У фільмі є кадри, які раніше не публікувалися, а також інтерв’ю, які герої дали вперше в житті.

Володимир Балух – корінний кримчанин, фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Ще взимку 2013 року він вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку «Вулиця героїв Небесної Сотні». Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: за бійку і зберігання боєприпасів. На знак протесту Балух голодував понад 200 днів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.