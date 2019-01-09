Суд в окупованому Криму переніс розгляд умовно-дострокового звільнення Балуха

Засідання підконтрольного Росії Керченського міського суду з питання щодо умовно-дострокового звільнення ув’язненого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха перенесли з 9 на 25 січня, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Балуха, засідання суду «перенесли через процесуальні моменти», при цьому захисник не уточнив, у чому саме вони полягають.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками адвоката, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.