У Бангкоку під час саміту АСЕАН прогриміли шість вибухів

У різних частинах Бангкока 2 серпня вибухнули шість невеликих пристроїв у той час, як столиця Таїланду приймає саміт міністрів закордонних справ АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії – ред.).

За даними поліції і лікарів, внаслідок вибухів постраждали четверо людей, одного з яких – шпиталізували.

Влада повідомляє, що вибухові пристрої були розміром із м’ячик для настільного тенісу.

«Ми починаємо негайне розслідування. Ми ретельно спостерігаємо за розвитком ситуації і підсилюємо заходи безпеки. Ми закликаємо людей не панікувати», – йдеться в офіційній заяві адміністрації прем’єр-міністра Таїланду.

За даними поліції, перший вибух стався в центрі міста о 7:00 за місцевим часом, після нього сталися вибухи біля станції наземного метро, в кварталі урядових будівель і на приміській дорозі.

Одна з бомб вибухнула поблизу конгрес-центру, в якому проходять зустрічі АСЕАН.

Цього року в саміті беруть участь делегації з Великої Британії, Росії, Китаю і США.