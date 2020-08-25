НБУ вніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних

Національний банк України вніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних.

«Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. Рішення прийняте з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку», – розповіли в регуляторі.

Нацбанк повідомив, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві.

«У 2019 році АТ АКБ «АРКАДА» надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю», – розповів НБУ.

Національний банк України заявив, що понад 90% вкладників «Аркади» (понад 5 тисяч людей) отримають вклади в повному обсязі, оскільки розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 мільйонів гривень, наголосили в НБУ.

«Зазначаємо, що виведення АТ АКБ «АРКАДА» з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК «Еврика» та ЖК «Патріотика», – додали в Нацбанку.

Банк «Аркада» зареєстрований 23 червня 1993 року. Там наразі не коментували рішення НБУ.