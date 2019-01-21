У Києві відкрили барельєф Петлюрі

У Києві відкрили меморіальний барельєф Симонові Петлюрі, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Українського інституту національної пам’яті.

Пам’ятну дошку, виготовлену скульптором Василем Маркушем, відкрили на початку вулиці, що носить ім’я Симона Петлюри.

Згідно з повідомленням, саме тут в січні 1918 року тривали бої підрозділів Армії УНР з більшовиками.

22 травня виповниться 140 років від дня народження голови Директорії УНР, головного отамана УНР, державного, політичного та військового діяча, борця за незалежність України у ХХ столітті Симона Петлюри.