Помер Баррон Хілтон – власник відомої мережі готелів

У США 19 вересня на 92-му році життя помер власник мережі готелів Hilton, філантроп Баррон Хілтон. Про це 21 вересня повідомив телеканал CNN з посиланням на заяву його сина Стівена Хілтона.

Зазначається, що Баррон Хілтон «помер з природних причин».

«Мій батько був люблячим чоловіком для нашої матері, Мерилін, прекрасним прикладом для наслідування для його восьми дітей, вірним і щедрим, далекоглядним бізнесменом, шановним лідером і пристрасним спортсменом. Він прожив життям великих пригод і виняткових досягнень», – мовиться у заяві.

Баррон Хілтон – син засновника мережі готелів Hilton Конрада Хілтона. Він залишив посаду президента компанії Hilton Hotels Corporation у 1996 році, та ще десять років очолював рад директорів. У 2007 році Баррон Хілтон заповів майже весь свій статок фонду Conrad N. Hilton Foundation.