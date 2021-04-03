Бейсбольний «Матч всіх зірок» перенесли з Атланти на знак протесту проти ухваленого у штаті закону про вибори

Комісар американської Головної ліги бейсболу США (MLB) Роберт Манфред заявив про перенесення «Матчу всіх зірок-2021» з Атланти, штат Джорджія, на знак протесту проти ухваленого у штаті закону про голосування, повідомляє «Голос Америки».

Новий закон, підписаний минулого тижня губернатором-республіканцем Брайаном Кемпом, посилює правила проведення виборів в штаті, скорочуючи можливості дострокового та дистанційного голосування.

Документ забороняє роздавати їжу або воду в чергах перед ділянками, розсилати незатребувані бюлетені людям, які не прийшли на вибори, і зобов’язує виборців вказувати дані своїх документів, пише The New York Times.

Закон викликав критику з боку правозахисників, які вважають, що він спрямований на зменшення явки виборців, що представляють етнічні меншини. Крім того, документ посилює контроль над виборчими комісіями штату з боку місцевого парламенту, який контролюють республіканці.

У середу, 31 березня, президент США Джо Байден різко розкритикував новий закон і заявив, що підтримає перенесення гри в якості форми протесту.

Рішення Головної ліги бейсболу викликало, в свою чергу, різку критику з боку політиків Республіканської партії.