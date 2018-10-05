У віці 44 роки пішов із життя баскетболіст Григорій Хижняк

Відомий баскетболіст, колишній центровий збірної України Григорій Хижняк раптово пішов із життя на 45-му році життя, повідомив 5 жовтня сайт Федерації баскетболу України.

«Вихованець миколаївського баскетболу чотири рази перемагав у чемпіонаті України в складі «Будівельника» та БК «Київ». 2001 року українець став чемпіоном Литви у складі «Жальгіриса». На початку 2000-х Хижняк був одним з найкращих центрових у Європі. Окрім України та Литви, також виступав у чемпіонатах Іспанії, Греції та Росії. Виступав у складі національної збірної України. Після завершення ігрової кар’єри працював у «Будівельнику», – вказано в повідомленні.

Інформацію про місце та час прощання з Григорієм Хижняком в ФБУ обіцяють повідомити пізніше. Федерація баскетболу України висловила щирі співчуття рідним Григорія Хижняка.