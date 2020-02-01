NBA по-українськи: у «Матчі зірок» легіонери були сильнішими за українців

У Києві відбулося баскетбольне шоу – «Матч зірок». Зустріч «Зірки України» проти «Зірки Легіону» завершилася перемогою останніх – 119:126. Це п’ята перемога «іноземної» збірної за всі роки проведення «Матчів зірок» в Україні.

«Завжди в таких матчах команда спочатку грають просто в баскетбол-напад, де захист йде на другий план. Намагаються таким чином показати красивий баскетбол глядачеві – слем-данки, постійні триочкові. Але вже наприкінці матчу ми бачимо, що у команд прокинувся і спортивний інтерес. Перша половина гри була спокійною та повільною, у другій – уже бачили, що гравці хочуть здобути перемогу, а не просто показово виступити. Бо в серці спортсмена завжди є бажання бути найкращим», – прокоментував виступ «Зірок Легіону» тренер Карліс Мужнієкс.

Найкращим гравцем матчу було визнано представника «Зірки Легіону» та захисника БК «Дніпро» Генрі Дугата, який забив 14 очок та має в своєму активі 8 підбирань та 9 передач.

Також традиційно в рамках «Матчу зірок» відбулися конкурси триочкових кидків, слем-данків та «майстерності».



У «Конкурсі майстерності» перемогу святкував Максим Луценко з Миколаєва. Спочатку він був швидшим за Брендона Рендольфа («Запоріжжя»), далі виявився спритнішим за Айзея Вільямса («Хімік»), а у фіналі Луценко виграв у Брюса Мессі з «Одеси».

«Після перемоги на першому етапі з’явилася впевненість, тож повірив, що все вдасться. Заспокоївся і робив те, що вмію. Взагалі не думав про перемогу. Просто хотів вийти та отримати задоволення від цього заходу. Цю перемогу присвячую нашим уболівальникам», – розповів Луценко.

Найвлучнішим у цьому році став гравець «Київ-Баскета» Максим Пустозвонов, який у фіналі «триочкових» набрав 22 очки. Цей результат на 10 балів вищий, ніж у іншого фіналіста – Брюса Мессі («Одеса»).

Переможцем у конкурсах слем-данків (кидок у баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору та однією або двома руками кидає м’яч крізь кільце зверху вниз) став інший представник «Київ-Баскета» Павло Крутоус.

«Я вже давно хотів взяти участь саме в конкурсах данків. Коли був молодшим, то було важко пробитися на таку подію, як «Матч зірок». Не можу сказати, що цього разу я довго відпрацьовував якісь данки, бо у нас і так важкий графік. Але трохи попрацював і все вдалося», – прокоментував свою перемогу Павло Крутоус.

Баскетбольне шоу «Матч зірок» проводиться в Україні вдесяте з 2008 року.

Також на заході вшанували пам’ять легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта.