Українки перемогли італійок на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 віком спортсменок до 23 років виборола другу перемогу на світовій першості, що триває у Китаї. Олена Бойко, Вікторія Кондусь, Наталія Цюбик та Алла Бикова були сильнішими за команду Італії. Матч завершився з рахунком 21:19.



«Було дуже непросто, але ми змогли все зробити для перемоги. Були деякі проблеми в захисті, але ми це сьогодні розберемо на вечірньому тренуванні! Перемога є перемога. Склад не скажу, що не звичний (у вересні на «Лізі нації» жіноча збірна України грала дещо іншим складом – ред.). З усіма дівчатами грали раніше, тому знайти спільну мову було дуже легко. Все робимо, щоб перемагати!» – прокоментувала виступ збірної України Вікторія Кондусь.

Раніше українки виграли у збірної Франції – 16:13. За результатами двох матчів жіноча збірна України посідає другу сходинку у групі D, а лідером залишається японська команда. До плей-оф виходять дві команди з групи.

Також українка Вікторія Кондусь стала другою за результативністю на світовій першості. На її рахунку – 17 очок. Попереду японка Мая Ямамото, яка здобула 18 очок.

Завтра, 4 жовтня, українська команда зіграє останні матчі групового раунду: о 7:20 проти збірної Японії та о 9:10 – з командою Туркменистану.

«У тому році ми програли японській команді за вихід до фіналу. Команда дуже швидка і «з кидком». Буде важко, але будемо намагатися зробити все для перемоги і іти далі за нагородами», – каже Вікторія Кондусь.

Також за місце у наступному етапі світової першості боротиметься і чоловіча збірна U23. Євген Балабан, Антон Мусієнко, Іван Ткаченко та Микита Руслов вже мають дві перемоги – над командою Киргизстану (22:9) та Катару (15:13). За результатами двох ігор чоловіча збірна U23 очолила групу С. А також Антон Мусієнко та Євген Балабан потрапили до топ-5 найрезультативніших гравців турніру. 4 жовтня вони зіграють проти Бразилії (о 13:55) та Італії (о 14:45).