Баскетбол: «Київ-Баскет» та «Дніпро» виграють матчі Кубка Європи ФІБА

У матчі п’ятого тура групового раунду Кубка Європи «Київ- Баскет» вдома приймав чемпіона Болгарії «Левськи». Підопічні Айнарса Багатскіса з перших секунд захопили ініціативі в грі і майже кожну атаку завершували, набраними очками. Це дозволило киянам вже першу чверть завершити з перевагою у 16 очок (26:10).

У другій десятихвилинці «Київ-Баскет» продовжив набирати оберти, і збільшив різницю ще на 10 очок, таким чином, залишив болгарський клуб без шансів на перемогу.

«Левськи» «прокинувся» лише у третій чверті. Болгарський клуб оговтався від активності киян і зміг зіграти за своїм сценарієм. Хоча у другій половині зустрічі обидві чверті виграв «Левськи», це суттєво не вплинуло на результат гри. На табло 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23) і кияни святкують третю перемогу у Кубку Європи.

Найкращим гравцем у київському клубі став Владислав Коренюк, який набрав 19 очок.

«Ця гра була нелегкою для нас. Ми майже виконали все, що від нас вимагав тренер. Були помилки, про які було одразу зрозуміло з обличчя тренера. Але я думаю, що далі лише буде покращуватися результат і наша гра», – розповів Владислав Коренюк.

«Наразі у нас такий склад, що кожен може замінити один одного. При цьому всі грають достатньо часу на майданчику, тому в цьому сенсі нам дещо легше. Ми дуже хотіли виграти у цьому матчі і пройти далі – в наступний етап. Не хочеться завершувати євросезон, навпаки, хочемо йти якомога далі. У нас великі амбіції у цьому турнірі. Я думаю, що зараз ми можемо грати проти будь-якої команди, яка є у Кубку Європи FIBA. Якщо ми будемо грати у свою гру, дотримуватися того, що каже тренер, в першу чергу вдало грати в захисті, давати пас у «напад», то нам все вдасться», – прокоментував виступ капітан команди Максим Пустозвоном.

«Радий за команду, що ми змогли продемонструвати, що у нас є характер. Крім того, що ми знаємо не лише, як грати, але як і вигравати. Думаю, на цей момент це було дуже важлива гра на цьому проміжку сезону. Дуже часто буває так, що ти малюєш якісь схеми, розповідаєш гравцям, що і як робити, але коли починається гра, то через якісь містичних причин це не реалізується. На мою думку, у баскетболі головне виконати все те, про що ми казали під час підготовки до матчу. І я задоволений, що все вдалося», – каже тренер «Київ- Баскет» Айнарс Багатскіс.

Ще один представник України у Кубку Європи FIBA– «Дніпро» – тим часом вдома обіграв лідера групи «Цмокі-Мінськ». Матч завершився перемогою дніпрян 90:75 (15:25, 22:21, 28:8, 22:20). Найкращим гравцем став Іссуф Санон – 23 очка.

Після п’яти турів у «Київ-Баскета» та «Цмокі-Мінськ» однакова кількість балів і вони зараз лідери групи F. А «Левськи» та «Дніпро» розташовані на третьому та четвертому місцях відповідно. Кияни вже гарантували собі вихід до наступного етапу Кубку Європи FIBA, а ось у «Дніпра» залишається шанс вибороти ще одну путівку. Для цього «дніпряни» мають виграти у «Левськи», а «Київ-Баскет» – у «Цмокі-Мінськ». Наступні матчі відбудуться 27 листопада.