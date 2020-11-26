«Батьківщина» позивається до НАЗК через зупинення державного фінансування

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомили у суді.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні Висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти. Серед інших вимог позову – скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності Партії за четвертий квартал 2020 року», – мовиться у повідомленні.

Вказано, що позивач також просить суд зупинити дію оскаржуваного наказу до вирішення спору по суті.

«Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі», – зазначили у суді.

Рух «Чесно» повідомив 25 листопада, що, згідно з висновком НАЗК, у звіті «Батьківщини» за перший квартал 2020 року виявили кілька порушень, а саме:

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ «Фінейт» на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявили невідповідність їхнього доходу та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017 — 2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки. Йдеться про гроші, які партія отримала з держбюджету як компенсацію витрат на парламентську виборчу кампанію.

У «Чесно» повідомили, що це вже третій випадок, коли НАЗК позбавляє парламентську партію державного фінансування, але попередні дві політсили, «Опозиційний блок» та «Слуга народу», самі від нього відмовлялися.