«Хай заплатить штраф»: «Батьківщина» пішла до поліції через матюки «Слуги народу» (+відео)

Народний депутат із фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко подав до поліції заяву за статтею «хуліганство» на народного депутата від «Слуги народу» Максима Ткаченка, який 6 лютого під час розгляду законопроєкту про ринок землі нецензурно лаявся на його адресу.

«Він не тільки мене образив, він образив моїх виборців і наших виборців «Батьківщини». Це була лайка в суспільному місці. Має бути адміністративна класифікація порушення. Хай він штраф заплатить у бюджет України. Це стало принциповим моментом, коли молода людина (я навіть прізвища його не знав до учора і після інциденту ще годину шукав, як його звуть) чомусь вирішила, що можна отак брутально лаятися і ще й роздавати поради, що мені треба кудись на пенсію чи в Трускавець», – наголошує депутат «Батьківщини».

Якщо Ткаченко «знайде можливість вибачитись», Кучеренко обіцяє відкликати свою заяву, але додає, що загалом невдоволений манерою поведінки колег із монобільшості.

«Цей підхід нової команди, що вона має визначати, хто зайвий, а хто ні як у Верховній Раді, так і в країні, неправильний», – наголошує Кучеренко.

Водночас він додає, що не вважає свою фразу про клоуна на адресу Ткаченка образливою.

«Команда Зеленського на чолі з паном Зеленським, який прийшов на найвищу посаду з шоу-бізнесу, вони 10 останніх років на кожній своїй репризі на сцені робили з депутатів клоунів, ідіотів. А якщо не клоуни, то я би хотів би, з щоб вони вибачились за пораду продати собачку бабусі, за висловлювання пані Богуцької, яка відомого соціолога обізвала «дідусем з минулого століття», – пояснює Кучеренко.

Сам Максим Ткаченко інцидент із колегою по парламенту та його заяву наразі не прокоментував.

Водночас перший заступник головми фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко апелює, що їхня фракція також мала підстави піти до поліції, але не зробила цього.

«Це особистий вибір коджного депутата, як реагувати на ту чи іншу подію. Але ми ж не подаємо заяви на депутатів інших фракцій за те, що вони нам вчора казали. Повірте, наші депутати вчора могли подати теж дуже багато заяв не лише про висловлювання і про силові дії, але ми вважаєимо, що це нижче нашої гідності», – говорить Корнієнко.

Нецензурну лайку Максима Ткаченка він називає «відповіддю на манеру, яку застосував колега по парламенту, який назвав «слуг народу» «клоунами» і це не може бути предметом пояснень на фракції.