Шмигаль пояснив, чому зняли з розгляду проєкт, який передбачав довічну стипендію батькові Зеленського

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт указу про призначення довічних стипендій освітянам, серед яких є і кандидатура батька президента, доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний на засіданні уряду 2 вересня для доповнення списків претендентів.

Про це Шмигаль написав 3 вересня у фейсбуці, щоб, зважаючи на «неочікуваний медійний резонанс, прояснити позицію уряду для уникнення спекуляцій».

«Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському. – написав Шмигаль. – Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента».

Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб уряд ухвалив рішення до 1 жовтня – дня працівника освіти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.

Відповідний проєкт указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання 2 вересня. Проте проєкт зняли з розгляду без обговорення.

Довічна державна стипендія видатним діячам освіти складає на даний час близько 2,5 тисяч гривень на місяць.