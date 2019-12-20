У Києві згорів автомобіль співзасновниці «Батьки SOS»: поліція каже про замикання

У ніч на 20 грудня в Солом’янському районі Києва згорів автомобіль співзасновниці громадського об’єднання «Батьки SOS» Олени Парфьонової, повідомила столична поліція в коментарі Радіо Свобода.

«Там попередній висновок ДСНС, що загоряння сталося всередині внаслідок замикання. Буде ще остаточний висновок ДСНС, і тоді вже буде відома остаточна кваліфікація», – розповіли Радіо Свобода в пресслужбі поліції.

Він додав, що правоохоронці наразі не відкривали провадження.

Сама Парфьонова в коментарі Радіо Свобода повідомила, що це міг бути підпал.

«Зараз ми працюємо з поліцією з відео, тому що є такі підстави вважати, що це був все ж таки підпал. І ось зараз спеціалісти передивляються відео. Заява написана, все, що потрібно, я зробила», – заявила активістка.

У відповідь на питання, чи може інцидент бути пов’язаним із діяльністю об’єднання «Батьки SOS», Парфьонова сказала: «Ви знаєте, я не виключаю цю можливість.

У групі «Батьки SOS» у Facebook її учасники обговорюють різноманітні проблеми в школах. Наразі там понад 152 тисячі підписників. З 2015 року «Батьки SOS» зареєстрована як громадська організація, яка представляє інтереси школярів у судах і бере участь в обговоренні реформ.