У США призначили спецпрокурора для розслідування щодо документів, знайдених в резиденції Байдена

У США призначили спеціального прокурора для розслідування справи щодо секретних документів, знайдених в приватній резиденції президента США Джо Байдена і в його колишньому офісі у Вашингтоні. Про це заявив прокурор США Меррік Гарленд.

За його словами, спецпрокурором призначено Роберта Гура – колишнього прокурора округу Меріленд.

«Це призначення підкреслює для громадськості відданість Департаменту (юстиції) як незалежності, так і підзвітності в особливо делікатних питаннях, а також прийняттю рішень, беззаперечно керуючись лише фактами та законом», – сказав Гарленд.

Виявлені документи датуються часом, коли Джо Байден працював віцепрезидентом в адміністрації Обами.



Раніше Білий дім оголосив, що документи часів віцепрезидентства Байдена були виявлені в листопаді в аналітичному центрі у Вашингтоні. Юрист Білого дому 12 січня за кілька годин до заяви Гарленда повідомив, що другий набір секретних документів тих часів був знайдений на складі в його будинку в Делавері, інформує Reuters.



Згодом 12 січня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент США Джо Байден не знав, що секретні документи з часів його віцепрезидентства були у вашингтонському аналітичному центрі або будинку у Вілмінгтоні. Вона також додала, що адвокати Байдена тісно співпрацюють з Департаментом юстиції щодо документів.