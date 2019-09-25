Останню ракету «Союз» із українським обладнанням запустили з Байконура

З космодрому Байконур в Казахстані стартувала до Міжнародної космічної станції остання із українським обладнанням ракета-носій «Союз-ФГ». На борту космічного корабля «Союз МС-15» – троє членів екіпажу – росіянин Олег Скрипочка, американка Джессіка Меїр і вперше – космонавт з Об’єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі.

Очікується, що космічний корабель летітиме приблизно шість годин до досягнення МКС.

Нинішній запуск ракети «Союз-ФГ» стане 70-м і останнім стартом в історії цієї ракети. З наступного року космонавтів почнуть відправляти на орбіту на нових ракетах «Союз-2.1а», повністю виготовлених у Росії. У «Союзі-ФГ» в системі управління використовуються українські компоненти.

З 1998 року МКС обертається навколо Землі зі швидкістю близько 28 000 кілометрів за годину.