Протести у Бейруті: близько 450 поранених за два дні

За повідомленням медиків, 70 людей постраждали в нових зіткненнях між демонстрантами і поліцією в столиці Лівану Бейруті 19 січня. Загальна кількість поранених за два дні зіткнень досягло майже 450, повідомляє «Голос Америки».

Безпрецедентні акції протесту тривають з 17 січня. Їх учасники вимагають зміщення політичної еліти, яка, на їхню думку, корумпована і несе відповідальність за економічну кризу в країні.

Увечері 19 січня сотні демонстрантів зібралися в центрі Бейрута біля заблокованої дороги, яка веде до парламенту. Десятки людей почали кидати каміння в бік поліції з криками: «Революція!» Спецпідрозділи поліції застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ, повідомив журналіст видання AFP.

За даними Червоного Хреста, 70 осіб отримали поранення в результаті нових зіткнень, 30 з них були госпіталізовані.

Державне Національне агентство новин повідомило, що гумові кулі влучили в двох журналістів, в тому числі телеоператора місцевого каналу «Аль-Джадід».

Правозахисна організація Human Rights Watch засудила «жорстоке застосування сили спецпідрозділами поліції Лівану проти в цілому мирних демонстрантів».