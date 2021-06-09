В окупованому Криму активісту Едему Бекірову винесли вирок – 7 років арешту і штраф

Сім років позбавлення волі і штраф у 150 тисяч рублів – такий вирок 9 червня виніс підконтрольний Кремлю суд в Сімферополі у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого в окупованому Криму судять заочно.

Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання Центрального райсуду Сімферополя проходило в закритому режимі. Рішення оголосив суддя Сергій Деменок.

Адвокати Бекірова на засідання не з’явилися, слухачів до суду не допустили, суддя зачитав вирок у своєму кабінеті.

Авокат Бекірова Олексій Ладін заявив, що захист з вироком не згоден і планує подавати апеляційну скаргу.

Напередодні обвинувач у суді попросив для Едема Бекірова чотири роки позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму і виплату штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Захист в дебатах вказував що «справа Бекірова є політичною і цим пояснюються численні суперечності, які були виявлені в матеріалах справи».

14 травня 2020 року російський суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова, який у вересні 2019 року був звільнений з СІЗО в результаті обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією. Пізніше той же суд ухвалив «примусово доставити» активіста на судове засідання. 22 травня суддя постановив оголосити Бекірова в розшук. Розгляд по суті кримінальної справи стосовно Бекірова в Сімферополі почався 19 лютого 2021 року. Колишньому політв’язню, кримськотатарському активісту Едему Бекірову висунули підозру у зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.