В анексованому Криму залишили під арештом фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Бектемірова

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 4 вересня відхилив апеляційну скаргу адвоката і залишив під арештом фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Бектемірова, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, Бектеміров залишатиметься в слідчому ізоляторі до 2 грудня.

«У своїй апеляційній скарзі я просив у клопотанні слідчого відмовити в повному обсязі. Обґрунтував це тим, що вину у злочині мій підзахисний не визнає, проживає на території Криму тривалий час, має сім’ю. Однак суд наші доводи не врахував і залишив рішення Київського районного суду без зміни», – розповів адвокат Марлен Халіков.

Також захисник клопотав про те, щоб Вадима Бектемірова доставили в залу судового засідання, але суд не задовольнив це звернення Халікова. Підсудний брав участь у засідання суду через відеоконференцзв’язок із СІЗО.

Вадим Бектеміров – магістр за спеціалізацією «Ісламські віровчення» факультету арабської літератури і гуманітарних наук, закінчив університет «Аль-Джінан» (Тріполі, Ліван). До арешту проводив дуа на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам-мусульманам, відвідував судові засідання. Російські силовики затримали Бектемірова 7 липня після чергових масових обшуків у Криму. Його звинувачують в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії та анексованому Криму.

Дії російських силовиків засудили в Представництві президента України в АРК, а Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом обшуків за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла) і за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).