Українські медійники висловили підтримку білоруській журналістці, яку звинуватили в «бездіяльності» 

Сьогодні, 23 листопада, низка українських медійних організацій висловили підтримку головній редакторці найбільшого білоруського порталу Tut.by Марині Золотовій, яку звинувачують у «бездіяльності посадової особи» (частина 2 статті 425 Кримінального кодексу Білорусі).

Журналістці може загрожувати до 5 років ув’язнення. Звинувачення їй були висунуті напередодні, 22 листопада.

В серпні білоруські правоохоронці звинуватили 15 журналістів та редакторів в нібито «несанкціонованому доступу до комп’ютерної інформації» й нанесенні фінансових збитків державному інформагенству БелЛТА.

«Ми висловлюємо підтримку Марині Золотовій та солідарні з усіма білоруськими журналістами та організаціями, що підтримують редакцію Tut.by в ці дні», - йдеться в заяві, яку оприлюднили громадські організації «Інтерньюз-Україна», «Детектор медіа», «Інститут масової інформації» та «Інститут розвитку регіональної преси».

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Українські медійники закликали білоруську владу зняти обвинувачення з Золотової та інших журналістів. Вони переконані, що такий прецедент ставить під загрозу вільний розвиток журналістики в Білорусі.

Разом з тим, в заяві вітається рішення звільнити від кримінальної відповідальності двох інших фігурантів справи - власного кореспондента «Німецької хвилі» Павлюка Биковського та редактора порталу Realt.by Владислава Кулецького.

«Ми переконані, що Білорусь прагне стати повноцінною європейською країною, де повага до свободи слова є засадничою цінністю, а функціонування незалежних ЗМІ є запорукою демократичного розвитку країни», - мовиться в документі.

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7 серпня білоруські силовики затримали 8 редакторів та журналістів незалежних ЗМІ, їх звинувачували у несанкціонованому доступі до платної стрічки новин державного агентства «БєлТА». Слідчі прийшли з обшуками до двох найпотужніших інтернет-ресурсів країни – інтернет-порталу Tut.by та агентства «БєлаПАН». Згодом журналістів відпустили з СІЗО.

Слідчий комітет Білорусі продовжив розслідувати кримінальну справу за статтею про «несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації». Приводом до порушення справи стала заява державного інформаційного агентства «БєлТА» про збої під час здійснення доступу до інформації для передплатників, які надавалися «БєлТА».

За версією слідства, затримані журналісти мали «неправомірний доступ» до стрічки новин «БєлТА» протягом останніх двох років, що було понад 15 тисяч несанкціонованих підключень. Головний редактор інформаційного агентства «БєлаПАН» Ірина Левшина заявила, що в її агентства немає платної підписки на «БєлТА», але вони використовували замітки з загальнодоступного сайту «БєлТА» із посиланнями на джерело.