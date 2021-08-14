Беленюк відповів, чи планує участь у наступній Олімпіаді в Парижі  

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат Жан Беленюк заявив, що не виключає своєї участі у наступних Олімпійських іграх, які заплановані на літо 2024 року в Парижі. Про це він сказав в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

На запитання, чи вийде він на килим в Парижі через три роки Беленюк відповів: «Я не виключаю такого. Не виключаю, абсолютно».

Крім того, спорсмен-депутат заявив, що нині «багато чого робиться» в контексті підготовки до наступної Олімпіади.

«І інфраструктурні об’єкти почали будувати, і на цю Олімпіаду було закладено рекордний бюджет – більше 7 мільярдів гривень для того, щоб і підготувати спортсменів, і нагородити призерів після Олімпіади. У нас є ще Паралімпійські ігри і Дефлімпійські ігри у цьому році. Тому, дійсно, об’єм роботи досить великий», – сказав він.

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.