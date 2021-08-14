Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат Жан Беленюк розповів, як покращив свою українську. У програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» він зауважив, що дуже радіє, коли люди відзначають його володіння українською мовою.

«Якщо чесно, мені дуже подобається фідбек людей, котрі чують, як я спілкуюся українською мовою, і потім вони просто шаленіють і кажуть: у тебе така мова! Просто ще темношкірий спортсмен, темношкіра людина – люди якось, я розумію, дуже дивуються», – сказав Беленюк.

Він визнав, що здебільшого, зокрема в побуті, вдома, спілкується російською, «але коли людина починає зі мною спілкуватися українською, я залюбки переходжу на українську», додав він.

На запитання, чи є у нього викладач з української мови Жан Беленюк відповів: «Ні».

«Нікого немає. Просто я в Раді сиджу цілими днями. І вже там спілкуюся і слухаю, і постійно спілкуюся. Там же ж парламент. Ось, місце спілкування», – додав він.

Спортсмен-депутат такожзазначив: «Коли, наприклад, вся команда України заходить до літака, то там стоїть провідник і кожному: «Доброго дня!» А мене бачить, хоча я в такій же ж формі, як і всі, формі збірної України: «Hello!» Тобто люди просто не очікують, що темношкіра людина може спілкуватися вільно українською мовою».

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.