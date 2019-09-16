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16 Вересень 2019, Київ 12:02
Новини | Спорт

Депутат Верховної Ради позмагається за «золото» чемпіонату світу з боротьби

Український борець, срібний призер Олімпійських Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк

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Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк виступить 16 вересня у фіналі чемпіонату світу, який відбувається в столиці Казахстану, місті Нур-Султан.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, суперником українського представника у фіналі у ваговій категорії до 87 кілограмів буде угорець Віктор Льорінц.

На шляху до вирішального поєдинку Беленюк здолав опір представників Мексики, Білорусі та Німеччини. Початок фінальної сутички – о 18:00 за Києвом.

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