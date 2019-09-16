Депутат Верховної Ради позмагається за «золото» чемпіонату світу з боротьби

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк виступить 16 вересня у фіналі чемпіонату світу, який відбувається в столиці Казахстану, місті Нур-Султан.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, суперником українського представника у фіналі у ваговій категорії до 87 кілограмів буде угорець Віктор Льорінц.

На шляху до вирішального поєдинку Беленюк здолав опір представників Мексики, Білорусі та Німеччини. Початок фінальної сутички – о 18:00 за Києвом.