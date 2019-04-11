Російський опозиціонер Іван Белецький отримав політичний притулок в Україні

Російський опозиціонер Іван Белецький отримав посвідчення біженця в Україні. Про це він сам повідомив 11 квітня у Youtube та на сайті заснованої ним громадської організації «Інститут національної політики».

У повідомленні про отримання притулку активіст вказав на серію інцидентів, яка, на його думку, була організована російськими спецслужбами. Мета цих дій, як твердить Белецький, – виманити його на територію Росії для арешту.

Белецький розпочав політичну діяльність у Росії на початку 2000-х років. У 2017 році брав участь у кількох акціях, організованих Олексієм Навальним. У липні 2017 року після початку арештів членів груп «Артпідготовка» та «Нова опозиція» втік в Україну.