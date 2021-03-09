У Бельгії поліція провела масштабну антинаркотичну операцію

У Бельгії 9 березня відбулася широкомасштабна операція проти торговців наркотиками. Основну увагу приділили порту міста Антверпен, який є великим європейським центром торгівлі кокаїном.

В операції брали участь 1500 співробітників поліції, які одночасно провели близько 200 рейдів.

Проходила операція під наглядом федеральної прокуратури та прокуратури Антверпена.

За повідомленням телекомпанії RTBF, основною ціллю правоохоронців були торговці наркотиками в Антверпені, особливо ті, що торгують кокаїном, а також пов’язані з ними організовані злочинні угруповання.

Минулого року, у порту Антверпена, другому за величиною у Європі, вилучили рекордну кількість кокаїну – 65,5 тонн.

Наркотики сюди надходять з Латинської Америки, в основному з Колумбії, Бразилії і Еквадору.

Минуло року влада Бельгії та трьох інших країн ліквідувала мережу з незаконного обігу наркотиків, яка поставляла у Західну Європу кокаїн на сотні мільйонів доларів.