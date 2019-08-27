Невідомі розмістили танк біля стадіону у Белграді

Минулої ночі невідомі розмістили танк Т-55 біля стадіону імені Райко Митича белградської футбольної команди «Црвена звезда», яка ввечері має грати з швейцарською командою «Янґ бойс» з Берна. Як передає кореспондент Радіо Свобода, йдеться про тип танку, яким армія колишньої Югославії обстрілювала Вуковар та інші міста у Хорватії. На танку написано «Північна армія».

Керівництво белградської команди ситуацію не коментує. Міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович заявив, що порушення закону в ситуації немає, оскільки з танка демонтували гармату та інші бойові елементи. За словами міністра, жодної небезпеки для громадян немає.

Представники вболівальників, які називають себе «Північною армією», стверджують у соцмережах, що танк подарував їм власник компанії, що торгує брухтом, а танк він придбав давно у Збройних сил. У штаб-квартирі УЄФА сербським журналістам заявили, що не володіють інформацією про танк біля стадіону. Белградські ЗМІ пишуть, що вболівальники не просили й не отримали від комунальних установ дозволу для розміщення танка.

Т-55 – бойовий танк Радянського Союзу, на озброєнні якого є гармата і два кулемети. Пристосований до бойових дій в умовах застосування ядерної зброї.