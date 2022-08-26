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У Бердянську внаслідок підриву авто загинув посадовець окупаційної поліції – мерія

За повідомленнями, йдеться про так званого «заступник керівника ДАІ» Олександра Колеснікова (фото з Бердянська архівне)

Після підриву авто у Бердянську Запорізької області в п’ятницю вдень у лікарні нині окупованого російськими військами міста помер посадовець так званої «ДАІ» Олександр Колесніков.

Як йдеться у Telegram-повідомленні Бердянської мерії з посиланням на свідків, після вибуху «автомобіль з синіми номерами» не загорівся, але в ньому повибивало вікна, чоловіка забрали в лікарню, а пізніше стало відомо про його смерть.

Колесніков, за повідомленнями, був «заступник керівника ДАІ» Бердянська.

Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявляв, що усіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено зі служби і вони не отримують зарплату.

16 серпня в МВС повідомляли, що в середньому за місяць реєструють близько 160 фактів за статтею про колабораціоналізм.

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