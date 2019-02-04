Половина Бердянська знову без води через аварію на колекторі

Через обвал ділянок каналізаційного колектору в Бердянську в Запорізькій області припинене водопостачання в п’яти районах міста. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, роботи з ліквідації аварії тривають від 27 січня – тоді через загрозу потрапляння стоків у міський водогін від подачі води від’єднали половину міста, де живе близько 60 тисяч городян.

1 лютого було поновлено централізовану подачу води до відімкнутих від неї районів Бердянська. Однак ввечері 3 лютого водопостачання знову припинили через новий витік стоків біля місця аварії. Наразі представники місцевої влади не прогнозують, скільки триватимуть ремонтні роботи на новому місці обвалення колектору.

«Спеціалісти «Водоканалу» із залученими фахівцями готують обхідну систему перекачки стоків біля нового місця обрушення. Вона вже монтується. Наразі строків водопостачання не визначається, але розуміють, що робити, тому можливе воно буде більш швидко йти, ніж минулого тижня», – розповіла Радіо Свобода керівник прес-служби Бердянської міськради Ірина Єгорова.

За її словами, поступово весь колектор у місті обрушується. «Це основний колектор, що перекачує стоки насосом із нижньої частини в верхню. Для міста це надзвичайно, бо більш 80% стоків через цей колектор проходить. Стосовно екології це надважливе питання, щоб не допустити розливу стоків, бо нижня частина міста – поряд море», – додала Єгорова.

Міська влада Бердянська звернулася до обласної щодо виділення коштів для ремонту аварійного колектору. За підрахунками місцевих фахівців, приблизна вартість робіт – понад 20 мільйонів гривень.

«У п’ятницю відбулося засідання постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і попередньо фахівцями було підраховано збиток, який можна прорахувати. Вже ясно, що потрібно замінювати не тільки обрушену частину – це 150 метрів, а взагалі міняти всю частину колектору – це майже кілометр… Минулого тижня відбулася позачергова месія Бердянської міської ради – вже було виділено 300 тисяч гривень, що було в наявності міського бюджету», – повідомила Єгорова.

Національна поліція за фактом обрушення каналізаційного колектору у Бердянську відкрила кримінальне провадження за «службова недбалість».