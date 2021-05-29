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29 травня 2021, Київ 16:05
Новини | Міжнародні

У Туркменистані чиновників зобов’язали поголити голови в пам’ять про батька президента

Віцепрем’єр Сердар Бердимухамедов та інші туркменські чиновники в національних тюбетейках на зустрічі в російській Казані, квітень 2021 року

Чиновників у Туркменистані зобов’язали поголити голови і носити національні тюбетейки на знак жалоби за померлого батька президента Гурбангули Бердимухамедова, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатлик.

Правило запроваджене після того, як президент з’явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька. Мялікгули Бердимухамедов помер 18 травня у віці 88 років. Він був підполковником внутрішніх військ у запасі, працював в уряді Туркменської РСР.

Жалоба триватиме впродовж 40 днів після смерті батька президента.

Після смерті батька президент Туркменистану протягом семи днів не з’являвся на публіці та державному телебаченні. Без нього відбулися святкування Національного дня туркменського скакуна і алабая, святковими церемоніями керував син президента Сердар.

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