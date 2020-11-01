У Берліні відбувся перший рейс із нового аеропорту

У Берліні 31 жовтня урочисто відкрився новий міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург, який отримав ім'я Віллі Брандта - колишнього канцлера Німеччини.

Перший рейс із нового аеропорту був здійснений уранці 1 листопада – літак авіакомпанії EasyJet вилетів до Лондона. Через пандемію COVID-19 рейсів у розкладі зараз небагато, на добу їх лише трохи більш як 20.

Аеропорт споруджений у районі Шенефельд на півдні Берліна, неподалік від старого аеропорту Берлін-Шенефельд, термінал якого стане одним із терміналів нової повітряної гавані. Аеропорт імені Віллі Брандта стане єдиним міжнародним аеропортом німецької столиці, очікується, що він стане третім за пасажиропотоком у Німеччині (після Франкфурта і Мюнхена) і увійде до числа 15 найбільших в Європі.

Аеропорт будували майже 15 років. За попередніми планами, він мав бути введений в експлуатацію рівно 9 років тому. Термін завершення будівництва багато разів переносився, а вартість виявилася істотно вищою, ніж очікувалося, – близько семи мільярдів євро замість двох.

Критики, крім того, відзначають, що потужностей нового аеропорту в разі відновлення міжнародного авіасполучення до показників перед пандемією не вистачить для обслуговування такого великого міста, як Берлін.