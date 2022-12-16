У готелі в Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум

Акваріум у німецькому Берліні, де мешкало близько 1500 екзотичних риб, луснув вранці 16 грудня в одному з готелів, де він був розташований. Як повідомляють західні ЗМІ, близько сотні рятувальників залучили до подолання наслідків інциденту.

За повідомленнями, мільйон літрів води вилився назовні разом з рибами та іншим вмістом. Усе прорвало на дорогу поза готелем у районі Мітте.

Причину події поки що не встановлено. Унаслідок інциденту незначних травм зазнали двоє людей. Рух біля готелю обмежено.

Це був найбільший у світі окремо розміщений циліндричний акваріум заввишки 14 метрів, у ньому мешкали півтори тисячі різних, зокрема, рідкісних видів тропічних риб. Повідомляється, що врятувати їх не вдалося.