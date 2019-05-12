Берлін святкує 70-у річницю зняття радянської блокади з західної частини міста, яка тоді була підконтрольною західним державам одиницею, зусібіч оточеною комуністичною радянською окупаційною зоною у Східній Німеччині. Ця блокада, яку некомуністичному Західному Берлінові влаштувала Москва після закінчення Другої світової війни, протривала понад рік.

На колишньому летовищі Темпельгоф у центрі міста, яке використовували тоді для створеного «повітряного мосту», зібралися посадовці й гості, серед яких були й деякі колишні військові США, що допомагали налагодити «повітряний міст».

Серед них був і 98-річний американський полковник Ґейл Галворсен, який у ті часи подав ідею скидати над Західним Берліном солодощі на саморобних парашутиках, за що його назвали «цукерковим бомбардувальником».

«Якщо ви втратите свободу, ви же ніколи її не повернете», – сказав він, виступаючи перед студентами.

Повну блокаду Західного Берліна запровадили 24 червня 1948 року на вказівку радянського лідера Йосипа Сталіна – тоді були перекриті всі автомобільні, залізничні і водні шляхи, які сполучали Західний Берлін із Західною Німеччиною через територію комуністичної Східної Німеччини, яка тоді була зоною радянської окупації. Метою було змусити Західний Берлін здатися і стати частиною радянської зони. Але вже через два дні все необхідне почали постачати з західних зон у Німеччині літаками. Берлінський «повітряний міст» став наймасштабнішою гуманітарною операцією такого типу.

Протягом наступного року літаки США і Великої Британії здійснили майже 300 тисяч польотів, доставивши понад 2 мільйони тонн продуктів, пального й інших вантажів для понад 2 мільйонів мешканців Західного Берліна. Врешті Сталін був змушений відступити: радянську блокаду зняли у травні 1949 року, але «повітряний міст» пропрацював іще кілька місяців.