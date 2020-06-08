У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії

Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Співробітники посольства Росії в Берліні 8 червня підтвердили повідомлення про те, що Казначеєв, який відкидає звинувачення, був заарештований кілька днів тому.

«Російське посольство було поінформовано про те, що сталося. Посольство не отримувало ніяких запитів про консульську чи юридичну допомогу від Дениса Казначеєва. Наразі ми у процесі досягнення домовленостей щодо встановлення контакту із Казначеєвим, його адвокатом, а також з адміністрацією установи, де він утримується, для перевірки ситуації», – заявили в російському посольстві.

У повідомленні за 7-ме червня на сторінці Казначеєва у Facebook вказано, що він перебуває у в’язниці Моабіт у Берліні.

Згідно із записом у соціальній мережі, Казначейство США підозрює Казначеєва у відмиванні грошей і кібершахрайстві. Повідомляється, що він був затриманий тиждень тому і американська сторона вимагає його екстрадиції. Друзі Казначеєва вважають, що музикант став жертвою шахраїв, які вкрали його персональні дані. Вони створили петицію на підтримку музиканта, яку мають намір долучити до клопотання про звільнення Казначеєва під заставу.

Денис Казначеєв, уродженець Кемеровської області Росії, відомий як творець електронної музики Guttersnipe. Зараз живе і працює в Берліні. Він став одним із засновників лейбла Nervmusic і учасником дуету Easy Changes.