У Берліні російського дипломата знайшли мертвим перед будівлею посольства Росії – ЗМІ

У Берліні за нез’ясованих обставин загинув другий секретар посольства Росії. Про це у п’ятницю повідомило німецьке видання Spiegel, у публікації якого йдеться, що поліція виявила тіло 35-річного чоловіка ще вранці 19 жовтня на тротуарі перед будівлею дипмісії. Реанімувати його не вдалося.

Імовірно, дипломат міг випасти із вікна верхнього поверху. За інформацією Spiegel, тіло вже передали Росії. У російському посольстві виданню заявили про «трагічну подію», яка не коментується з «етичних міркувань».

Оскільки загиблий мав дипломатичний статус, німецька прокуратура не змогла розслідувати смерть. Згоди на розтин тіла російська сторона не давала.

Також, як пише Spiegel, згідно з офіційним списком дипломатів, загиблого було акредитовано при посольстві в Берліні з літа 2019 року. Служби безпеки ФРН не виключають, що він був співробітником ФСБ під прикриттям і був пов’язаний із високопоставленим генералом спецслужби.

Видання The Insider та Bellingcat, посилаючись на аналіз відкритих джерел, стверджують, що встановили особу померлого і це Кирило Жало, син заступника начальника Управління захисту конституційного устрою та боротьби з тероризмом (відомого як Друга служба ФСБ) генерал-лейтенанта Олексія Жало.

За даними журналістського розслідування, проведеного спільно Spiegel, The Insider, Bellingcat та CNN, співробітники Другої служби ФСБ були причетні до отруєння влітку минулого року «Новачком» опозиційного політика Олексія Навального. Російська влада це заперечує.