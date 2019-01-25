Поліція Німеччини вилучила «картини Гітлера» через можливу підробку

Німецька поліція вилучила три картини, які виставили на продаж на аукціоні в Берліні як роботи Адольфа Гітлера.

У поліції заявили, що картини, які мали продати з аукціону 24 січня, можуть бути підробкою. Правоохоронці мають намір провести перевірку.

Згадані пейзажі датовані 1910 і 1911 роками й підписані «А. Гітлер».

Перед аукціоном прес-секретар аукціонного дому Kloss описав картини Гітлера як такі, що не мають художньої цінності.

Гітлер хотів стати художником перед тим, як піти в політику, очолити нацистську партію й організувати масові вбивства понад 6 мільйонів євреїв під час Голокосту.