Берлін звинувачує Пекін в атаці лазером німецького літака в Червоному морі

Берлін звинувачує Пекін в атаці лазером німецького літака біля узбережжя Ємену. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.
«Китайські військові націлили лазер на німецький літак в операції Євросоюзу Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – заявили в МЗС Німеччини.
Китайського посла викликали сьогодні до Міністерства закордонних справ.
Пекін наразі на ці звинувачення не реагував.
ASPIDES – це військова операція ЄС, що сприяє захисту свободи судноплавства, забезпеченню морської безпеки, особливо для торговельних суден у Червоному морі, Індійському океані та Перській затоці. В рамках свого оборонного мандату ASPIDES супроводжує судна та захищає їх від можливих атак на морі.
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