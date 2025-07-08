Берлін звинувачує Пекін в атаці лазером німецького літака в Червоному морі

Берлін звинувачує Пекін в атаці лазером німецького літака біля узбережжя Ємену. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

«Китайські військові націлили лазер на німецький літак в операції Євросоюзу Aspides. Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними», – заявили в МЗС Німеччини.



Китайського посла викликали сьогодні до Міністерства закордонних справ.

Пекін наразі на ці звинувачення не реагував.

ASPIDES – це військова операція ЄС, що сприяє захисту свободи судноплавства, забезпеченню морської безпеки, особливо для торговельних суден у Червоному морі, Індійському океані та Перській затоці. В рамках свого оборонного мандату ASPIDES супроводжує судна та захищає їх від можливих атак на морі.