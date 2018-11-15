Поліція виявила підозрілий предмет біля посольства Росії в Берліні

Німецька поліція пізно ввечері 14 листопада на декілька годин перекривала територію біля російського посольства у Берліні після того, як виявила підозрілий предмет у запаркованому неподалік автомобілі.

Як повідомили у поліції, перекривали лише територію довкола посольства на найвідомішій вулиці Берліна Унтер-ден-Лінден, а власника автомобіля з підозрілим предметом затримали.

На місце події викликали саперів. Російське державне агентство новин ТАСС вранці 15 листопада з посиланням на поліцейських на місці повідомило, що правоохоронці не виявили загрози і поїхали.

У поліції повідомили, що власника автомобіля затримали раніше вдень 14 листопада, а його авто виявили, коли з ним проводили слідчі дії.

У прес-службі посольства Росії заявили, що ймовірний громадянин Польщі припаркувався біля будівлі диппредставництва і намагався зайти всередину, просячи надати йому захист. У посольстві додали, що чоловік може мати проблеми зі психікою.

Унтер-ден-Лінден простягається від головної площі Берліна – Александерплатц, до Бранденбурзьких воріт. Тут розташовані посольства, готелі, музеї й виставкові зали.

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